2020/10/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (1 تشرين الاول 2020)، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتوفير رواتب الموظفين.

وقال ملا طلال في مقابلة متلفزة، إن "الحكومة عازمة على تجاوز جميع التحديات الاقتصادية والصحية في البلاد، فضلا عن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف أن "الركود في مكافحة الفساد العراق قائم منذ 17 عاما، واستطاعت حكومة رئيس الوزراء الكاظمي فتح ملفات عدة بهذا لشأن وجرى اعتقال اكثر من 20 مسؤولا متهمين بقضايا فساد".

وعن التواجد الامريكي قال ملا طلال إن "الوجود الأميركي يعتبر تعاونا مع دولة صديقة تربطنا معها علاقات متينة وسنعزز هذه العلاقات على المستويات الاقتصادية وغيرها".

وتابع أن "وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو عبر عن قلقه من استهداف التواجد الأميركي وهذا حق مشروع"، مبينا ان "الحكومة العراقية قطعت شوطا كبيرا بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

واشار الى ان "الحكومة تعمل بعدة مفاصل لتامين البعثات الدبلوماسية والمنطقة الخضراء"، لافتا الى ان "حماية البعثات تقع على عاتق الحكومة العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المتحدث الرسمي باسم الحكومة: ملتزمون بتوفير الرواتب للموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المتحدث الرسمي باسم الحكومة: ملتزمون بتوفير الرواتب للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).