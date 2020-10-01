المتحدث باسم رئيس الوزراء: وجود القوات الأميركية ليس احتلالاً للعراق

2020/10/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (1 تشرين الاول 2020)، ان وجود القوات الأميركية ليس احتلالاً للعراق.

وذكر ملا طلال في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الوجود الأميركي تعاون مع دولة صديقة تربطنا معها علاقات متينة وسنعزز هذه العلاقات على المستويات الاقتصادية وغيرها".

واضاف، ان "بومبيو عبر عن قلقه من استهداف التواجد الأميركي وهذا حق مشروع"، مبينا ان "الحكومة العراقية قطعت شوطا كبيرا بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

واشار الى ان "الحكومة تعمل بعدة مفاصل لتامين البعثات الدبلوماسية والمنطقة الخضراء"، لافتا الى ان "حماية البعثات تقع على عاتق الحكومة العراقية".

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