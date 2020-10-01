ضبط بضاعة بدون إجازة استيراد ومخالفة للوصف في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/10/01 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ضبطت هيئة المنافذ الحدودية / منفذ ميناء أم قصر الشمالي/ في محافظة البصرة حاوية حجم 20 قدما محملة بمواد (شريط لاصق جديد) المنشأ آسيوي حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة خلافٱ للضوابط من قبل دائرة كمرك بوابة البصرة .وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :ان شعبة البحث والتحري وخارج الحرم الكمركي تمكنت من ضبط الحاوية وتدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة المحملة تبين أن الحمولة الفعلية (رولة نايلون للتغليف / غطاء قناني) خلافٱ لما تم ذكره في المعاملة الكمركية وكذلك عدم وجود إجازة استيراد بهذه المواد ، وذلك يعد تلاعبا في وصف البضاعة ومخالفة لضوابط الاستيراد مما سببت هدراً بالمال العام.واضاف : انه تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة./انتهى3

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