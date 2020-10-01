مسيرة ووقفة احتجاجية بالبصرة بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق ثورة تشرين المطالبة بالحقوق

2020/10/01 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / انطلق المئات من المتظاهرين في البصرة مساء الخميس بمسيرة راجلة من ساحة البحرية باتجاه قيادة الشرطة بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق ثورة تشرين الجماهيرية التي انطلقت العام الماضي بنفس هذا اليوم .وطالب المتظاهرون بتقديم قتلة الناشطين المدنيين والصحفين وتقديمهم الى القضاء " ومحاسبة الفاسدين ./انتهى

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