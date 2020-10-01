المنافذ الحدودية تضبط بضاعة بدون إجازة استيراد في ميناء أم قصر الشمالي

2020/10/01 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط بضاعة بدون إجازة استيراد ومخالفة للوصف في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ان “كواردها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، ضبطت حاوية حجم 20 قدم محملة بمواد (شريط لاصق جديد) المنشأ آسيوي بحمولة إجمالية (509بكج) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة خلافٱ للضوابط من قبل دائرة كمرك بوابة البصرة”.

واضافت، ان “شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي، تمكنت من ضبط الحاوية وتدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة المحملة تبين أن الحمولة الفعلية (رولة نايلون للتغليف / غطاء قناني) خلافٱ لما تم ذكره في المعاملة الكمركية وكذلك عدم وجود إجازة استيراد بالمواد المذكورة، وذلك يعد تلاعبا في وصف البضاعة ومخالفة لضوابط الاستيراد مما سببت هدراً بالمال العام”.

واكدت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

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