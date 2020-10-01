مكافحة الارهاب تحبط هجوما انتحاريا

2020/10/01 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، احباط هجوم انتحاري على تجمع للمدنيين.

وذكر الجهاز في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (1 تشرين الاول 2020)، إنه "لليوم الثالث على التوالي تواصل قواتنا عملياتها على عصابات داعـش الإرهابية وتعتقل عنصريين في محافظتي كركوك ونينوى".

واضاف أن "أحد الإرهابيين كانت تعده هذه العصابات لتفجير نفسه في مكان مكتظ بالسكان".

وتابع، ان "جهدنا متواصل وجهاز مكافحة الإرهاب عازم على الوصول إلى أحد أهدافه وهو القضاء الكلي على داعـش واستقرار المحافظات المحررة".

ا.ح

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