في ذكرى تشرين وكل أيام العراق المشرقة ح1 - عباس علي العلي

2020/10/01 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في ذكرى تشرين وكل أيام العراق المشرقةذكرى الفاتح من تشرين والتي تمر اليوم لا بد لنا من التطرق إلى الكثير من النقاط المضيئة في واقع العراق المعتم دون أن ننسى أن الحركة أيا كان شكلها أو هدفها أو مصدرها فعل منعزل عن مجموعة عوامل وغايات ونتائج، ثورة تشرين 2019 لم تكن خارجة عن هذا السياق المنطقي ولم تكن معزولة غي إطارها العام عن إرادة شعب وحتمية أنتصاره في مطلب تحقيق المصير بعيدا عن التأثي ......





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