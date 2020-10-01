الغزي: الحكومة تبدي اهتماماً بمشروع إدارة الوثائق الحكومية

2020/10/01 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، اهتمام الحكومة بمشروع نظام إدارة الوثائق الإلكترونية (الحوكمة الإلكترونية) الذي أطلقته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التاسع من شهر أيلول الماضي.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الغزي خلال ترؤسه لجدول أعمال لجنة تنسيق وإدارة النشاط الحكومي باتجاه إنشاء الحوكمة الإلكترونية، أشار إلى أن "الوزارات ستتداول الوثائق فيما بينها إلكترونياً عبر شبكة حكومية مؤمنة".

وأضاف، أن "الحاضرين ناقشوا مراحل التعاون والتنسيق الفني مع وزارة الاتصالات في دعم أعمال اللجنة وخطة عمل فريق مشروع الجمارك والمنافذ الحدودية، فضلاً عن خطة عمل فريق إدارة نظام الموارد البشرية والاستشارات الدولية لتطوير الملاكات وتدريبها، وخطة عمل فريق مراقبة المصروفات الحكومية والجباية والدفع وسمات الدخول الإلكتروني".

ولفت إلى أن الغزي "أشاد خلال الاجتماع، بجهد ملاكات وزارة الاتصالات، وتعاونها مع ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً "سعي الحكومة إلى الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية في تطوير المشروع خلال المراحل المتبقية، على وفق التوقيتات الزمنية المعدة".

وحسب البيان تتضمن المرحلة الثانية من المشروع إتمام عملية الربط الشبكي للجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وإدخالها خطة العمل في المشروع الذي سيسهم في اختزال الوقت بتداول المخاطبات الرسمية".

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