أفقر محافظة عراقية تنتظر 4 آلاف فرصة عمل قريباً

2020/10/01 | 21:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، الخميس، توقيع إجازة استثمارية تضمنت أربعة مشاريع في القطاع الزراعي، وبكلفة إجمالية قيمتها ٣٥٠ مليون دولار ستساهم بإيجاد ٤ آلاف فرصة عمل.



وقال المحافظ، أحمد منفي، في مؤتمر صحفي حضره "ناس"، (1 تشرين الأول 2020)، إن "المشاريع توزعت على أقضية المثنى منها البادية، ومشروع في الوركاء، حيث سيوفر آلاف فرصة عمل مختلف الاختاصات والمجالات".

وأضاف أن "المحافظة ستشهد نقلة نوعية في الاستثمارات الصناعية والزراعية من أجل انتشال أبناء المحافظة من خط الفقر".

وأكد منفي أن "فرص العمل في ذلك المشروع ستوزع بشكل عادل وفقا للحاجة الفعلية وحسب الاختصاصات التي تحتاجها الشركة".

من جهته قال محمد عباس العبيدي المدير المفوض لشركة أرض الخيرات إن "الشركة حصلت على إجازة اربع مشاريع استثمارية من قبل هيئة استثمار المثنى، المشروعان الأول والثاني هما مشروع الوركاء لإنتاج بيض المائدة، ومشروع الدواجن، ومشروع تربية الاسماك بالنظام المغلق، أما المشروع الرابع فهو محمية البستنة والمغطاة الزراعية " مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع ستنجز خلال ٩ أشهر فيما ستنجز المرحلة الثانية في غضون عام واحد".

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