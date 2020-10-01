ماذا بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان؟

2020/10/01 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موعد تقليص الوجود الأميركي العسكري في أفغانستان تمهيدا للانسحاب الكامل، بدأت تطرح في واشنطن التساؤلات حول ما إذا كان هذا الانسحاب يخدم فعليا المصالح الأميركية.

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