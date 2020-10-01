بسبب كورونا.. فرنسا تلمح لفرض حالة الطوارئ القصوى في باريس

2020/10/01 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن السلطات ستفرض حالة الطوارئ القصوى في باريس وضواحيها اعتبارا من يوم الاثنين، في حال استمرار تدهور الوضع الصحي المرتبط بتفشي كورونا.

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