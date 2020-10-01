الحلبوسي يبعث برقية تعزية بوفاة المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم

2020/10/01 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بعث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، برقية تعزية في وفاة المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني بابا الشيخ (خرتو حاجي إسماعيل).

وقال رئيس مجلس النواب في برقية تعزية اطلعت عليها “تقدم”، “بمزيد من الحزن وببالغ الأسف تلقينا نبأ رحيل المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني بابا الشيخ (خرتو حاجي إسماعيل)”.

واكد، “إذ نتقدم إلى إخوتنا الإيزيديين في العراق وعموم العالم بأحر التعازي، نسأل الله القدير أن يلهم ذويه ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان، وأن يرحمه بواسع رحمته، ويسكنه عظيم جنانه”.

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