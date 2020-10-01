رئيس الموساد الإسرائيلي يبحث في البحرين التعاون المشترك

2020/10/01 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنامة-(أ ف ب) – عقد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين محادثات في البحرين مع مسؤولين أمني واستخباراتي كبيرين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الخميس، وذلك عقب اتفاق البلدين على تطبيع علاقاتهما.وزار كوهين البحرين الأربعاء حيث ناقش “الموضوعات ذات الاهتمام المشترك” وكذلك “آفاق التعاون بين البلدين” مع رئيس جهاز المخابرات عادل […]

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