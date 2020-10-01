بعد طرد الكبار.. كومان يقرر التخلص من

2020/10/01 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

واصل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، التخلص من الأحمال الزائدة في صفوف البارسا من أجل إعادة ترتيب البيت الكتالوني، بحثًا عن استعادة الكبرياء المفقودة بعد موسم مخيب انتهى على إيقاع هزيمة تاريخية.

ولم تتوقف مذبحة كومان عند حدود التخلص الصادم من أسماء بحجم الرباعي لويس سواريز، ونيلسون سيميدو، وإيفان راكيتيتش، وأرتورو فيدال، حيث قرر المدرب الهولندي الإطاحة بمتوسط ميدان الفريق البرازيلي ماتيوس فيرنانديز.

وأعلن رونالد أن:" فيرنانديز صاحب الـ22 عامًا، الذي حط الرحال في كامب نو الصيف الماضي قادمًا من صفوف بالميراس مقابل 7 ملايين يورو، بات خارج حسابات البلوجرانا في الموسم الجديد".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن:" المدرب الهولندي الصارم عقد جلسة قصيرة مع متوسط الميدان الواعد، اعترف خلالها بصعوبة الحصول على دقائق كافية من الفريق في الموسم الجاري، ليفتح الباب أمام رحيل ماتيوس على سبيل الإعارة، والعودة إلى برشلونة الصيف المقبل".

وأشار التقرير إلى أن:" فرنانديز منفتح على الخروج من "كامب نو" معارًا إلى أحد أندية الدوري الإسباني، من أجل كسب مزيد من الخبرات في الليغا، والتعرف أكثر على أجواء المنافسة، قبل حجز مقعد في تشكيل المدرب الهولندي".

ودخل الموهوب البرازيلي، الذي دافع عن ألوان بلد الوليد على سبيل الإعارة، دائرة اهتمام عدة أندية في ألمانيا، وسويسرا، والبرتغال، وفرنسا، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب إصرار ماتيوس على البقاء داخل أروقة الليغا.

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