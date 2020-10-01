المتحدث باسم رئيس الوزراء: وجود القوات الأميركية في ليس احتلالاً

2020/10/01 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (1 تشرين الاول 2020)، ان وجود القوات الأميركية في العراق لا يعد احتلالاً .

وذكر ملا طلال في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الوجود الأميركي تعاون مع دولة صديقة تربطنا معها علاقات متينة وسنعزز هذه العلاقات على المستويات الاقتصادية وغيرها".

واضاف، ان "بومبيو عبر عن قلقه من استهداف التواجد الأميركي وهذا حق مشروع"، مبينا ان "الحكومة العراقية قطعت شوطا كبيرا بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

واشار الى ان "الحكومة تعمل بعدة مفاصل لتامين البعثات الدبلوماسية والمنطقة الخضراء"، لافتا الى ان "حماية البعثات تقع على عاتق الحكومة العراقية".

ولفت ملا طلال خلال حديثه الى ان "اغلاق السفارة الأميركية، قد يتبعه انسحاب بعثات وسفارات أخرى وقد يقع العراق بعزلة وهذا ما قد تعمل عليه بعض الأطراف الخارجية".

وأشار الى ان "وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو عبر عن قلقه من استهداف التواجد الأميركي"، مشيرا الى ان "هذا حق مشروع للإدارة الامريكية".

وبين ان "الحكومة العراقية قطعت شوطا كبيرا بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهي تعمل على بعدة مفاصل لتامين البعثات الدبلوماسية والمنطقة الخضراء".

وقال ان "الاجهزة الأمنية مستمرة بالعمل على ملاحقة الإرهاب والخارجين عن القانون، وجرى القبض على بعض المسؤولين عن إطلاق بعض المقذوفات باتجاه المنطقة الخضراء".

وأشار الى ان "مستقبل العراق كدولة يكون مع المجتمع الدولي، وهذه رسالة الى تلك الجماعات بان العراق لا يتحمل أعباء العزلة الدولية".

وبخصوص حادثة منطقة الرضوانية، بين المتحدث باسم الحكومة انه "تم تحديد بعض الافراد الذي قاموا بجريمة مقتل العائلة قرب مطار بغداد، فيما تم تم اعتقال الامرين والضباط في الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ التي أدت الى استشهاد العائلة".

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