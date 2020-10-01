الحلبوسي يعزي الايزيديين بوفاة المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم

2020/10/01 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عزى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الايزيديين بوفاة المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم.وقال في برقية تعزية : بمزيد من الحزن وببالغ الأسف تلقينا نبأ رحيل المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني بابا الشيخ "خرتو حاجي إسماعيل".واضاف : إذ نتقدم إلى إخوتنا الإيزيديين في العراق وعموم العالم بأحر التعازي، نسأل الله القدير أن يلهم ذويه ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان، وأن يرحمه بواسع رحمته، ويسكنه عظيم جنانه./انتهى3

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