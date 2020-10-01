أستئناف العمل بمشروع المستشفى الاسترالي في بعقوبة بعد توقف دام / 8 / سنوات

2020/10/01 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى عن استئناف العمل بمشروع المستشفى الاسترالي في بعقوبة بعد توقف دام / 8 / سنوات .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه تم استئناف العمل ببناء المستشفى الاسترالي في منطقة التحرير في بعقوبة الذي تبلغ سعته / 400 / سرير .واضاف ان المشروع التي تبلغ كلفته / 150 / مليار دينار يعد من المشاريع الصحية المهمة وسيحقق طفرة نوعية في مجال الخدمات الطبية على مستوى ديالى ./انتهى

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