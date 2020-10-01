2020/10/01 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الى جمهورية بلغاريا تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره البلغاري كراسيمير كركاجانوف .وتأتي هذه الزيارة / حسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه / لغرض التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ولحضور معرض هيموس ٢٠٢٠ للامن والدفاع والذي يقام في جمهورية بلغاريا./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يصل الى جمهورية بلغاريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يصل الى جمهورية بلغاريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).