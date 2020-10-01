هاشتاكات تسيطر على ترند العراق على نحو قل نظيره

2020/10/01 | 22:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، الخميس، سيطرة هاشتاكات متظاهرو تشرين على ترند العراق على نحو قل نظيره، وذلك بمناسبة الذكرى الاولى لاندلاع تظاهرات تشرين في العراق.

وقال المركز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (1 تشرين الأول 2020)، ان "فريقه رصد صعود عدد كبير من الهاشتاكات على ترند العراق المتضمنة لالاف التغريدات التي تتحدث عن التظاهرات واهدافها وكل تفاصيلها وعلى نحو قل نظيره".

وأوضح، انه "رصد منذ الصباح وحتى لحظة كتابة البيان تصدر اكثر من 10 هاشتاكات تتعلق بالتظاهرات مثل :

#تشرين_كابوس_الاحزاب

#تشرين_الصمود_تعود

#ثوره_تشرين

#نازل_اخذ_حقي

#نريد_وطن

#التحرير_متوحده

#تشرين_تطرق_الابواب

#ثوره_اكتوبر

#ساحه_التحرير

#اكتوبر

بغداد#".

وأضاف: "وكان مركز الاعلام الرقمي قد اشار، في بيان صدر، 14 السبت كانون الاول 2019 ، الى ان التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها العراق، قد كشفت عن استخدام المتظاهرين، بشكل كبير، لمنصات التواصل الاجتماعي، بصورة احترافية، كما انهم استعانوا بتطبيقات التراسل الفوري من اجل التسويق للتظاهرات ونقل احداث مايجري فيها الى المستخدمين الاخرين سواء داخل العراق او خارجه".

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