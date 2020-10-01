قرار قضائي بمنع سفر مسؤولين كبيرين سابقين

2020/10/01 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت وثيقة صادرة عن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وموجهة الى جهاز المخابرات الوطني العراقي عن صدور قرار بمنع سفر نائب سابق ومحافظ بغداد السابق.وذكر القرار القضائي انه جاء بناء على طلب اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بالنظر في ملفات الفساد .وأشار الى انه تقرر منع سفر “المشكو منهم” عضو لجنة النزاهة النيابية […]

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