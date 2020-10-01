صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ ”781” المسجلة اليوم

2020/10/01 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاصابات والوفيات الجديدة بفايروس كورونا.

وبلغت عدد الاصابات 781 موزعة كالآتي:

أبو غريب ———–73

أبو دشير ————-9

الإسكان————-9

الاعلام————-28

البياع————–29

التاجي————–17

الثراث—————9

الحارثية————–1

الحرية—————45

الدورة—————51

الدولعي————–8

الرحمانية————-1

السيدية————–19

الشالجية————–3

الشرطة الخامسة——–3

الشرطة الرابعة———2

الشعلة—————-45

الطارمية—————8

الطوبجي————–9

العامرية————— 15

العطيفية ————–14

العلاوي—————-5

الغزالية —————30

القادسية————– 16

الكاظمية————– 34

الكرخ—————–1

المحمودية————43

المشاهدة————-11

المعالف—————4

المنصور ————–11

المواصلات————2

الوشاش—————6

اليرموك————–22

اليوسفية————–1

جكوك—————-2

حي الجامعة———–41

حي الجهاد————37

حي الخضراء ———-12

حي العامل————47

حي العدل ————-21

حي الفرات————14

سبع البور ————-4

شارع حيفا ————3

كرادة مريم————2

ناحية الرشيد———–1

جانب الرصافة ———10

محافظة واسط———-1

محافظة ميسان ———1

محافظة نينوى———-1

وبلغت حالات الشفاء: 905..



والوفيات: 1

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