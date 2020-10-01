الحلبوسي وبارزاني يعزّيان في وفاة المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية بالعراق والعالم

2020/10/01 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عزى كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس، بوفاة المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم بابا الشيخ "خرتو حاجي إسماعيل".



وقال الحلبوسي، في برقية تعزية تلقى "ناس" نسخة منها (1 تشرين الاول 2020)، إنه "بمزيد من الحزن وببالغ الأسف تلقينا نبأ رحيل المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني بابا الشيخ (خرتو حاجي إسماعيل)، وإذ نتقدم إلى إخوتنا الإيزيديين في العراق وعموم العالم بأحر التعازي، نسأل الله القدير أن يلهم ذويه ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان، وأن يرحمه بواسع رحمته، ويسكنه عظيم جنانه".

من جهة اخرى، نعى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رحيل الأب الروحي للديانة الإيزيدية بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل) عن عمر ناهز 87 عاماً.

وقال في برقية تعزية اليوم الخميس، إنه "بمزيد من الحزن والأسى تلقيتُ نبأ رحيل الأب الروحي للديانة الإيزيدية بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل)، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الفقيد وأمير الإيزيدية والمجلس الروحاني وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم، وأشاطرهم أحزانهم".

وأضاف أن "لبابا شيخ مكانة مهمة في كوردستان والعالم، ومشهود له بدوره المهم والجلي في ترسيخ التعايش الديني في إقليم كوردستان".

واختتم بارزاني تعزيته بالقول: "نسأل المولى جلَّ في علاه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

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