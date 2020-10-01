من بينها حلول للشعب الفلسطيني.. بيان إماراتي أميركي إسرائيلي يبحث تطوير قطاع الطاقة

2020/10/01 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت كل من الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة، تتضمن حلولا للتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، الخميس.

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