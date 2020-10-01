نحن والدولة - حسن مدن

2020/10/01 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ليس القصد من فكرة «الحدّ من سلطة الدولة» نفي دورها، وإنما إعطاء مساحة أوسع للمجتمع ممثلاً في هيئاته من نقابات وهيئات ثقافية ومجتمعية وأحزاب، لتكون شريكاً ورقيباً على أداء أجهزة الدولة المنوط بها، بناء على تفويض يمنحه المجتمع لها كي تسيّر أموره.لم تفقد هذه الفكرة صحتها ولا الوهج الذي هي أهل له، فالتجربة الماثلة في كل مكان، بما في ذلك في عالمنا العربي، تؤكد أنه كلما كانت الكلمة «الواعية» للمجتمع ......





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