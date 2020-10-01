مفارقات زماننا! - مشعل يسار

2020/10/01 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار يسير أحدهم، وهو شاب متعلم، مكمماً وينزّه كلبه بلا كمامة.



حل الكلب محل الإنسان!!عقول البشر أصبحت ممسوخة!!!! في مكان الدماغ إست ملآن بالخراء!لكن،علام تقرأ مزاميرك يا داود، ما دامت الأحزاب الشيوعية واليسارية نفسها لا تفعل شيئا إزاء ما يحصل منذ حوالى العشرين عاماً، إنها كتنظيمات لا تستغل هذه الهجمة المستمرة على الحقوق والحريات الشخصية والجماعية لتحرض الناس على الرأسمالية التي بلغ إجرامها الخط ......





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