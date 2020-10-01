رئيس حكومة الإقليم: كان لـ 'بابا شيخ' مكانة مهمة

2020/10/01 | 22:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 1 تشرين الأول 2020، رحيل الأب الروحي للديانة الإيزيدية بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل) عن عمر ناهز 87 عاماً.

وفيما يلي نص التعزية:

بمزيد من الحزن والأسى تلقيتُ نبأ رحيل الأب الروحي للديانة الإيزيدية بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل)، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي إلى ذوي الفقيد وأمير الإيزيدية والمجلس الروحاني وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم، وأشاطرهم أحزانهم.

إن لبابا شيخ مكانة مهمة في كوردستان والعالم، ومشهود له بدوره المهم والجلي في ترسيخ التعايش الديني في إقليم كوردستان.

نسأل المولى جلَّ في علاه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

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