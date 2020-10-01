مسجد الحكيم في السليمانية مستمر بمبادراته الخيرية

2020/10/01 | 22:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع مسجد وحسينية الحكيم في مدينة السليمانية، اليوم الخميس، سلات غذائية لأكثر من 80 عائلة من المكفوفين في المدينة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المسجد لاتحاد المكفوفين في السليمانية، وكان في استقبالهم مدير الفرع هاوبش علي، اذ اعرب عن شكره لهذه المبادرة، متمنيا للوفد الزائر المزيد من التوفيق في تقديم العمل الخيري.

يشار الى ان مسجد وحسينية الحكيم، والذي وضع حجر اساسه فقيد الأمة الرئيس الراحل مام جلال، وكأجراء ضد تفشي كورونا لم تتمكن من طبخ الطعام هذا العام ضمن مراسيم عاشورا الامام الحسين، اذ بادرت بجمع الاموال وقامت بتنظم سلات غذائية وتوزيعها على المتعففين من عوائل مرضى الثلاسيميا وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة السليمانية، خلال الايام المنصرمة.

PUKmedia/ هاميار علي/ السليمانية‌

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