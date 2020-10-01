عاجل | الكاظمي يترأس جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني

2020/10/01 | 22:27 - المصدر: قناة التغيير

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-الكاظمي يترأس جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني-المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث تطورات الأحداث الأمنية في عموم البلاد-المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية-المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرّض له إقليم كردستان-المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة-المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش ملف التظاهرات وآليات التعامل معها وحمايتها في إطار القانون-المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على مضاعفة الجهود الأمنية لملاحقة مطلقي الصواريخ-المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث سبل تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب-المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث تسهيل مهمة منح السمات لزائري العتبات المقدسة لأداء الزيارة الأربعينية

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