2020/10/01 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى حصلت وزارة العلوم والتكنولوجيا الرعاية والاهتمام من الحكومات المتعاقبة بعد 2003 من خلال منحها الأموال لشراء الأجهزة العلمية وبرامج تطوير مؤهلات مهارات ملاكها من خلال المشاركات في الدورات التدريبية او منحهم الاجازات الدراسية خارج وداخل العراق.ولكن للأسف لم نجد الانجاز الفعلي في هذه الوزارة وحتى للمشاريع والبرامج التي تبنتها والتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا لمفاعل نووي جديد …..الافضل التخلص من الملوثات الاشعاعية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا لمفاعل نووي جديد …..الافضل التخلص من الملوثات الاشعاعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).