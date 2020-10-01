عضو بحزب بارزاني يتحدث عن خطوات الإقليم المقبلة بعد الهجوم الصاروخي

2020/10/01 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس، عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها حكومة الإقليم، على خلفية القصف الصاروخي الذي تعرض له محيط مطار محافظة أربيل.

وقال ريبين سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الخطوة الأولى التي ستتخذها حكومة كردستان لحماية البعثات الدبلوماسية ومصالح الولايات المتحدة، هي التعاون مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للتخلص من سطوة الفصائل المنفلتة وإبعادها عن المناطق القريبة على أربيل والإقليم، وخصوصا بمحافظتي نينوى وكركوك".

وأضاف سلام، أن "الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز منظومة الدفاع الباترويت"، مبينا أن "الصواريخ التي انطلقت نعتبرها لعب أطفال وسقطت في مناطق نائية بعد التصدي لها، ولن تؤثر على موقفنا في رفض خروج القوات الأميركية وتعزيز علاقتنا مع جميع الدول".

وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن "الهجوم الصاروخي يوم أمس رسالة تؤكد أن على الحكومة الاتحادية وفي حال ارادت الحفاظ على الجزء الأخير من البلد الخالي من سطوة الفصائل المنفلتة وتأمين مكان البعثات، عليها إعادة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها".

واعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، في وقت سابق، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط محافظة أربيل.





وقالت الوزارة في بيان إنه "في تمام الساعة 8:30 مساء أُطلقت ستة صواريخ على مطار أربيل الدولي، الذي لم يحقق لحسن الحظ أي أهداف ولم يصب أي أحد بأذى، وأطلقت القذائف من شاحنة صغيرة على حدود برطلة بين قريتي الشيخ أمير وترجلة، وتقع هذه المنطقة على حدود اللواء 30 لقوات الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أن "فرقنا الخاصة تحقق في التفاصيل للحصول على مزيد من المعلومات".

واضاف البيان، "وبينما ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الجبان، فإننا أيضا على استعداد تام لمواجهة أي اعتداء، كما ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ التدابير اللازمة".

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