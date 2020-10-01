الصحة تعيد اطلاق استمارة البيانات لذوي المهن الصحية الساندة

2020/10/01 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعادت وزارة الصحة والبيئة اطلاق استمارة البيانات لذوي المهن الصحية الساندة.وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : استنادا الى توجيه وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد عباس التميمي اعادت وزارة الصحة والبيئة اطلاق استمارة البيانات لذوي المهن الصحية الساندة المذكورين ضمن قانون رقم (1) لسنة 2020 قانون (التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000).واضاف : سيكون فتح الاستمارة يوم ١٠/٥ لمدة ٢٠ يوما من تاريخ الاعلان./انتهى3

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