الصحة : توزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي الماضي

2020/10/01 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن مصادقة وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي على مجموعة من القرارات بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ .وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ان التوزيع شمل ملحق قرارات الصيادلة من خريجي الجامعات غير العراقية ومن خريجي الجامعات في إقليم كردستان من سكنة المحافظات الأخرى وكذلك خريجي السنوات السابقة.وملحق قرارات الصيادلة من خريجي الجامعات العراقية الذين ملأوا استمارات ورقية.



واضاف : شمل التوزيع ملحق قرارات أطباء الأسنان من خريجي الجامعات غير العراقية وخريجي جامعات كردستان من سكنة المحافظات الأخرى.وخريجي الكليات التقنية والمعاهد الطبية التقنية وكليات التمريض في إقليم كردستان من سكنة المحافظات الأخرى.وخريجي الكليات التقنية والمعاهد الطبية التقنية وكليات التمريض الذين ملأوا استمارات ورقية./انتهى3

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