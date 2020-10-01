شينكر: لن نتردد في التحرك لحماية أفرادنا بالعراق

2020/10/01 | 22:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك لحماية أفرادها في العراق....

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