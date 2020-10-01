الساهر يتصدر غلاف مجلة (فوغ) ويقدم رؤية عن مسيرته

2020/10/01 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم قيصر الغناء العربي، الفنان العراقي، كاظم الساهر، رؤية عن مسيرته وإرثه لمجلة فوغ العربية للرجل، الذي تصدرت صورته غلافها لعدد خريف وشتاء 2020.

واستقبل القيصر فريق المجلة في منزله لإجراء حوار معه، تحدث فيه عن مشواره الفني، وجاء في مقال نشرته فوغ في "غلاف عدد خريف وشتاء 2020، يتألق قيصر الغناء العربي وسفير العراق في العالم..



وعلى صفحات العدد، يفتح كاظم الساهر قلبه ويتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه، ليقدم رؤية واضحة وصادقة عن مسيرته وإرثه، بداية من نشأته في عائلة فقيرة في العراق وحتى وصوله إلى الغناء للملايين من البشر اليوم".

وأشارت المجلة إلى أن كاظم قال "تربيت في بيئة تعطي الحق حتى لجارك بتوبيخك لو صدر منك تصرف لا أخلاقي.



ورثنا الكثير من القيم الجميلة، كالخجل واحترام الذات والآخرين وتقدير الجار"، مضيفا "حملت العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنا كالعراق لا يستحق الحرب".

وتابع: "دمرت الحرب الفنانين العراقيين..



كان الظرف السياسي مؤذيا جدا، لكنني كنت دائما مصرا على المضي قدما مؤمنا بأن (الضربة التي لا تقتل تقويني)".

وشارك القيصر متابعيه عبر حساباته على المواقع الاجتماعية صورا من جلسة التصوير مع مجلة فوغ، وظهر متألقا بإطلالات أكثر عصرية من تصاميم الموسم الجديد في صور التقطت له في إسبانيا، وأخذته بعيدا عن إطلالته الكلاسيكية المعتادة بالبدلة السوداء والقميص الأبيض.

وركز موضوع الغلاف، الذي صور في مقر إقامة القيصر بإسبانيا، على التزام الفنان الكبير بأخلاقيات العمل.

وتوجه كاظم بالشكر للقائمين على المجلة قائلا "أشكركم لأنكم شاركتوني هذه المراحل من حياتي فالجميل منها وأيضا الحزين كان وراء كل هذا الإبداع".

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