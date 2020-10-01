ملا طلال: تواجد أميركا في العراق ليس إحتلالا ويحسم مصير الرواتب

2020/10/01 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الوجود الاميركي في العراق ليس احتلالا للبلاد، وهي ملتزمة بتوفير الرواتب للموظفين.

وقال ملا طلال في تصريحات متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (1 تشرين الثاني 2020)، إن "الوجود الأميركي يعتبر تعاونا مع دولة صديقة تربطنا معها علاقات متينة وسنعزز هذه العلاقات على المستويات الاقتصادية وغيرها".

واضاف، أن "وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو عبر عن قلقه من استهداف التواجد الأميركي وهذا حق مشروع"، مبينا ان "الحكومة العراقية قطعت شوطا كبيرا بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

واشار الى ان "الحكومة تعمل بعدة مفاصل لتامين البعثات الدبلوماسية والمنطقة الخضراء"، لافتا الى ان "حماية البعثات تقع على عاتق الحكومة العراقية".

واوضح، ان "الوجود الاميركي في العراق ليس احتلالا للبلاد".

وتابع، إن "الحكومة عازمة على تجاوز جميع التحديات الاقتصادية والصحية في البلاد، فضلا عن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف أن "الركود في مكافحة الفساد العراق قائم منذ 17 عاما، واستطاعت حكومة رئيس الوزراء الكاظمي فتح ملفات عدة بهذا لشأن وجرى اعتقال اكثر من 20 مسؤولا متهمين بقضايا فساد".

وبشأن الذكرى الاولى لاحتجاجات تشرين، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن "الحكومة لا تخاف من عودة التظاهرات لأنها جاءت لتحقق المطلب الرئيسي للمحتجين وهو اجراء الانتخابات المبكرة".

وعن الزيارات الخارجية المرتقبة قال ملا طلال إن "الكاظمي سيجري زيارة خلال الايام المقبلة إلى فرنسا بدعوة رسمية، ومن ثم سيجري جولة في عدد من الدل الأوربية، كجزء من مشروع الحكومة الحالية بالانفتاح نحو المجتمع الدولي".

ا.ح

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