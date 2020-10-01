الكاظمي ينعى المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية

2020/10/01 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

نعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، المرجع الديني الأعلى والأب الروحي لعموم الإيزيديين في العالم سماحة بابا شيخ خرتو حاجي إسماعيل.

وقال الكاظمي في التعزية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "ببالغ الأسى والشَجن، ننعى الى الشعب العراقي عامة، ولأبناء الديانة الإيزيدية الكرام رحيل سماحة بابا شيخ، المرجع الديني الأعلى، والأب الروحي لعموم الإيزيديين في العالم، خرتو حاجي إسماعيل.



تغمّده الباري بمغفرته وواسع رحمته".

وأضاف الكاظمي أنه "بهذه المناسبة الأليمة، نعرب باسم أطياف الشعب العراقي المتآخية كافة، عن التضامن الوجداني مع ذوي الراحل ومحبّيه وسائر الإيزيديين، وتقاسم الحزن كما نتقاسم المصير والعيش المشترك في هذا الوطن المعطاء".

وتابع أنه "كان الراحل الكبير سنداً للتآخي والمحبة، ورجل دينٍ ذي ثراءٍ روحاني أغنى بعمره المبارك قواسم الحياة الكريمة في هذه الأرض الطيبة، مثلما كان رجل سلامٍ وثبات في أوقات عصيبة مرّت على العراقيين وهم يواجهون أعتى شرور داعش وهمجيتها".

وختم رئيس مجلس الوزراء بأنه "طيّب الله ثرى الراحل، مثلما ستطيب ذكراه وأعماله التي تركت أثراً نَزِهاً في القلوب والأنفس".

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