وزير الداخلية يعلن اعتقال عصابة متورطة بـ21 عملية سرقة للعجلات في بغداد

2020/10/01 | 22:55 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، عن اعتقال عصابة متورطة بـ21 عملية سرقة للعجلات في بغداد.

وقال الغانمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "أبطالنا في مكافحة اجرام بغداد يوجهون صفعة جديدة للجريمة، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة متورطة بسرقة العجلات تحت تهديد السلاح".

واضاف "قد اعترف أفرادها بتنفيذهم ٢١ عملية سرقة للعجلات في أماكن مختلفة من العاصمة وبيعها في محافظات أخرى"، مقدما الشكر والتقدير الى "مديرية مكافحة اجرام بغداد".





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