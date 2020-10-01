في قرار مفاجئ.. تركيا توقف الرحلات الجوية مع العراق

2020/10/01 | 22:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأنه تم ابلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا

، إبتداءً من يوم السبت الموافق 2020/10/3 والى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية .

وتؤكد السلطة في الوقت ذاته : أنه سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى بغداد ، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين ...

"لذا اقتضى التنويه "

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إعلام سلطة الطيران المدني العراقي

الخميس - 1 تشرين الأول - 2020

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