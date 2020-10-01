، إبتداءً من يوم السبت الموافق 2020/10/3 والى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية .
وتؤكد السلطة في الوقت ذاته : أنه سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى بغداد ، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين ...
"لذا اقتضى التنويه "
______________________________
إعلام سلطة الطيران المدني العراقي
الخميس - 1 تشرين الأول - 2020
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في قرار مفاجئ.. تركيا توقف الرحلات الجوية مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في قرار مفاجئ.. تركيا توقف الرحلات الجوية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).