2020/10/01 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أرمينيا يوم الخميس إنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لأذربيجان.

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