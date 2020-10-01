2020/10/01 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث قوباد طالباني نائبرئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، برقية تعزية بوفاة المرجع الديني الأعلى والاب الروحي للايزيديين، (خرتو حجي اسماعيل) والملقب بـ"بابا شيخ".

وجاء في برقية نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني: تلقينا بألم وحزن عميقين من القلب، نبأ وفاة بابا شيخ المرجع الديني الاعلى للايزيديين.

كان بابا شيخ شخصية مصلحة ومقدما للخدمة والتجمع، وكان له دور بارز في تقديم المساعدة للايزيديين لعبور صدمة الابادة الجماعية لداعش الارهابي، وافنى حياته في النصح والوعظ كمرجع ديني اعلى للديانية الايزيدية في ارجاء العالم.

نسأل الله ان يلهم الجميع الصبر والسلوان، وان يسكن روح الفقيد في الجنان.

قوباد طالباني

نائب رئيس مجلس الوزراء

PUKmedia ترجمة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني: كان بابا شيخ شخصية مُصلحة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني: كان بابا شيخ شخصية مُصلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).