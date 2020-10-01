رئاسة الاتحاد الوطني: بابا شيخ كان صديقا عتيدا للرئيس مام جلال

2020/10/01 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، بيانا بوفاة الاب الروحي والمرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني، (خرتو حجي اسماعيل) والملقب بـ"بابا شيخ".

وكان الموت قد غيّب في وقت سابق من اليوم الخميس، المرجع الديني الأعلى وعضو المجلس الروحاني، (خرتو حجي اسماعيل) والملقب بـ"بابا شيخ"، في احدى مستشفيات اربيل ، عن عمر ناهز 87 عاما.

وجاء في بيان رئاسة الاتحاد الوطني: ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية القديرة والبارزة والمرشد الروحي للاخوة الايزديين في كوردستان والعراق والعالم السيد بابة شيخ.

وبهذه المناسبة الاليمة نعبر عن تعازينا الحارة ونواسي شعبنا وكافة الايزديين في العالم اجمع.

الفقيد بابا شيخ كان صديقا عتيدا للرئيس مام جلال وشخصية دينية واجتماعية بارزة وكذلك شخصية وطنية فاعلة ومؤثرة له دور هام في تعزيز روح التعايش والتآخي وقبول الاخر في مسارات شعبنا .

كرئاسة الاتحاد الوطني مرة اخرى نعبر عن الحزن والاسى بهذا المصاب الاليم ونبتهل الى الباري عز وجل ان يتغمد روح الفقيد بالسكينة الدائمة ويمن الصبر والسلوان على اتباع هذا الزعيم الروحي النموذجي.

رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني

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