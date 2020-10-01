أسهم أوروبا تفقد الزخم بسبب خسائر قطاع النفط وسهم “باير”

2020/10/01 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تخلت الأسهم الأوروبية عن أغلب المكاسب التي حققتها في بداية جلسة يوم الخميس لتغلق على ارتفاع طفيف.

وحد نزول أسهم شركات النفط الكبرى وشركة الأدوية الألمانية “باير” من تأثير مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية.

وأغلق المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بعد صعوده بما يصل إلى 0.9 بالمئة، على زيادة 0.2 بالمئة، إذ انحسر تقدمه على خلفية تراجع أسعار النفط خمسة بالمئة في ظل توقعات قاتمة للطلب مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهبطت أسهم “توتال” و”بي بي” و”رويال داتش شال” بما بين 2.4 بالمئة و3.8 بالمئة، فيما انخفض مؤشر النفط والغاز 1.7 بالمئة، ليكون القطاع الأكبر خسارة.

وانخفضت الأسهم الألمانية 0.2 بالمئة، متأثرة بتراجع 1.3 بالمئة لسهم “باير” بعد أن ألمحت إلى أن الأرباح المعدلة قد تنخفض العام المقبل، وإنه قد يتعين عليها خفض ما يقرب من عشرة مليارات يورو من قيمة أصولها الزراعية.

من ناحية أخرى، قفز سهم “إتش آند إم”، 6.1 بالمئة بعد أن تجاوزت توقعات الأرباح في الربع الثالث من العام وأعلنت عن خطط لإغلاق المئات من المتاجر في العام المقبل، إذ تزيد جائحة فيروس كورونا من اتجاه المتسوقين إلى الشراء عبر الإنترنت.

وصعد مؤشر مبيعات التجزئة 2.5 بالمئة ليكون في مقدمة القطاعات الرابحة.



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