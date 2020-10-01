اهانة اعلامية ام اهانة لدولة القانون - محمد مهاجر

2020/10/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -تعج شبكات التواصل الاجتماعى باخبار عن تعدى جنود يتبعون لفصيل ما من الأجهزة الأمنية على المواطنين اما بحلق الرؤوس او بالصفع او بالجلد او بالإهانة اللفظية او غير ذلك من الاعمال التي تعد مخالفة للقانون طالما فارقتها أوامر التنفيذ او القوانين او اى إجراءات قضائية أخرى.



ولان الاتهامات طالت فصيل معين دون غيره فان الامر يدعو الى القلق الشديد واليقطة والتفكير حول مواجهة الاعمال العديدة التي تعد خروجا ......





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