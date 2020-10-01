سياسة اردوغان العدوانية وراء اتساع عزلة النظام / تركيا: اعتقالات في صفوف اليسار واتهامات جديدة للجيش بممارسة التعذيب - رشيد غويلب

2020/10/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بدأت في تركيا، ليلة الجمعة الماضية، إحدى أكبر حملات الاعتقالات الجديدة ضد المعارضين.



وأصدر مكتب المدعي العام في أنقرة مذكرات اعتقال بحق 82 معارضا.



وفقًا لوكالة الأنباء الكردية (أ ن ف)،كانت لكوادر وأعضاءحزب الشعوب الديمقراطي اليساري حصة الأسد فيها.



وكان بين المعتقلين عمدة مدينة كارس، أيهان بيلغن، والنائب السابق سيري سوريياأوندروعددمنأعضاء قيادة الحزب.



وصدر امر بمنع حضور المحامين لمدة 24 ساعة، وأمر ......





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