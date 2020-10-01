ايقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا إبتداءً من السبت المقبل والى أشعار آخر

2020/10/01 | 23:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، عن ايقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا ، إبتداءً من يوم السبت المقبل والى أشعار آخر.

وقال بيان لسلطة الطيران، تلقت “تقدم” نسخة منه، “تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأنه تم ابلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا ، إبتداءً من يوم السبت الموافق 2020/10/3 والى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية”.

واكدت السلطة، أنه “سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى بغداد، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين”.

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