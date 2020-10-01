سلطة الطيران المدني تعلن تعليق الرحلات الجوية مع تركيا

2020/10/01 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، عن تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا ابتداءا من يوم السبت المقبل والى اشعار اخر.وذكرت السلطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تود أن تبين لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأنه تم ابلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا ، إبتداءً من يوم السبت الموافق 2020/10/3 والى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية".وأكدت أنه "سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى بغداد ، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".

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