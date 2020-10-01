الكاظمي يعزي برحيل المرجع الديني الأعلى والأب الروحي لعموم الأيزيديين في العالم

2020/10/01 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعزاء لرحيل بابا شيخ، المرجع الديني الأعلى، والأب الروحي لعموم الأيزيديين في العالم، خرتو حاجي إسماعيل.



وقال الكاظمي في تعزيته بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :"ببالغ الأسى والشَجن، ننعى الى الشعب العراقي عامة، ولأبناء الديانة الأيزيدية الكرام سماحة بابا شيخ، المرجع الديني الأعلى، والأب الروحي لعموم الأيزيديين في العالم، خرتو حاجي إسماعيل.



تغمّده الباري بمغفرته وواسع رحمته".واضاف :"وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب باسم أطياف الشعب العراقي المتآخية كافة، عن التضامن الوجداني مع ذوي الراحل ومحبّيه وسائر الأيزيديين، وتقاسم الحزن كما نتقاسم المصير والعيش المشترك في هذا الوطن المعطاء ".وتابع:"كان الراحل الكبير سنداً للتآخي والمحبة، ورجل دينٍ ذي ثراءٍ روحاني أغنى بعمره المبارك قواسم الحياة الكريمة في هذه الأرض الطيبة، مثلما كان رجل سلامٍ وثبات في أوقات عصيبة مرّت على العراقيين وهم يواجهون أعتى شرور داعش وهمجيتها "./انتهى2

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