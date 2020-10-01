2020/10/01 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن اعتقال عصابة متورطة بـ 21 عملية سرقة للعجلات في بغداد.

وقال الغانمي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “أبطالنا في مكافحة اجرام بغداد يوجهون صفعة جديدة للجريمة، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة متورطة بسرقة العجلات تحت تهديد السلاح”.

واضاف “اعترف أفراد العصابة، بتنفيذهم ٢١ عملية سرقة للعجلات في أماكن مختلفة من العاصمة وبيعها في محافظات أخرى”، مقدما الشكر والتقدير الى “مديرية مكافحة اجرام بغداد”.

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