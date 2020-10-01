2020/10/01 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد المحلل السياسي محمد الابيض ،الخميس، ان تبديل رئيس الوزراء ليس هو عنوان تشرين ، لافتا الى ان انتفاضة تشرين شخصت العلة في النظام القائم.وقال الابيض لـبرنامج ابعاد سياسية تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان”امريكا استفادت من ثورة تشرين”، مبينا ان “هناك تحول في مزاج الشباب بفعل تظاهرات تشرين”.واضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلل سياسي : انتفاضة تشرين شخصت العلة في النظام القائم.المركز الخبري الوطني.

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