وزير العمل يدعو لإعادة الثقة للإعلام الحكومي وتحقيق التوازن في نقل الوقائع

2020/10/01 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ضرورة اعادة الثقة للإعلام الحكومي وترسيخ مبدأ المصداقية في العمل عبر تشخيص مكامن النجاح والإخفاق وتحقيق عملية التوازن في نقل الوقائع والأحداث.وشدد الوزير عند لقائه رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان والوفد المرافق له اليوم الخميس اهمية أن يأخذ الإعلام دوره في عملية […]

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